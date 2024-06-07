AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu ediyor.

Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.