Asgari ücret: Net 8 bin 506 TL oldu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 102 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.