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        2023'te işsizlik yüzde 9,4 oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2023 yılına dair açıkladığı İşgücü İstatistikleri'ne göre; işsizlik oranı yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

        Giriş: 25.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:17
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        #2023 işsizlik

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