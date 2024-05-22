Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik En çok çayı kim içiyor?

        Çay tüketiminde birinciyiz

        Dünya çapında sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek çay. Dünyada en çok çay içen ülke ise Türkiye; yaklaşık 10 kişiden 9'u düzenli olarak çay içtiğini söylüyor. Türkiye'yi büyük bir çay üreticisi olan Kenya takip ediyor. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), 2022 yılında dünya çapında 6,7 milyon ton çay üretildiğini ve ana çay üreticileri arasında Çin, Hindistan, Kenya va Sri Lanka'nın bulunduğunu açıkladı. Statista tahminlerine göre, küresel çay pazarının büyüklüğü 2025 yılında 134,4 milyar dolara ulaşacak.

        Giriş: 22.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        #çay

        BAKMADAN GEÇME

        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        2024 yılı 1. çeyrek işsizlik rakamları
        2024 yılı 1. çeyrek işsizlik rakamları
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni doğan bebek sayımız ve doğurganlık hızımız düşüyor
        Yeni doğan bebek sayımız ve doğurganlık hızımız düşüyor
        Türkiye'de uzun saatler çalışanların oranı AB'yi geride bıraktı
        Türkiye'de uzun saatler çalışanların oranı AB'yi geride bıraktı
        Dünya siyasetinde kadın temsiliyetinin durumu nedir?
        Dünya siyasetinde kadın temsiliyetinin durumu nedir?
        En çok araç FSM’den geçiyor
        En çok araç FSM’den geçiyor
        2024 nisan ayı enflasyon verileri
        2024 nisan ayı enflasyon verileri
        2023 yılında et üretimi arttı süt üretimi azaldı
        2023 yılında et üretimi arttı süt üretimi azaldı
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kaç adet satarlarsa Ferrari’ye yetişiyorlar?
        Kaç adet satarlarsa Ferrari’ye yetişiyorlar?
        Küresel askeri harcamada yeni dünya rekoru
        Küresel askeri harcamada yeni dünya rekoru
        Yazı Boyutu