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        Haberler Gündem İnfo Grafik Mayıs ayı konut satış rakamları

        Mayıs ayında konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azaldı

        TÜİK, Türkiye genelinde mayıs ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Toplam satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

        Giriş: 13.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:21
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        #Konut satış mayıs 2024

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