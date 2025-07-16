ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

ILO: “Asgari ücretli enflasyonun altında zam alırsa desteklenmeli”

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde enflasyonla mücadele edilirken asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabileceğini ancak bu tür durumlarda işçilerin sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda son ILO Konferansında alınan kararlar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Hassan, ILO’nun asgari ücretin belirlenmesi konusundaki yaklaşımına ilişkin bir soru üzerine, her şeyden önce işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı mekanizma ile tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşam standardında olması gerektiğini kaydeden Hassan, bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını da belirtti.

Yüksek enflasyon yaşanan ve enflasyonla mücadele eden ülkelerde asgari ücret zamlarının enflasyonun altında kalabildiğini ifade eden Yasser Hassan, aksi takdirde yüksek zammın yeniden enflasyona ve sonuçta bir kısır döngüye yol açtığını dile getirdi. Hassan, asgari ücret zammının enflasyonun altında kaldığı bu tür durumlarda asgari ücretle çalışan işçilerin farklı sosyal araçlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hassan, bu yapılmadığı takdirde düşük asgari ücret zammının enflasyonla mücadelede basit bir mali araç olarak kullanılmış olacağını vurguladı.

MOTO-KURYELERE ILO KORUMASI

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