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        Haberler Bilgi Yaşam OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025-2026 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte, ara tatiller ne zaman?

        Okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte? MEB 2025 2026 takvimi ile okulların açılışı, ara ve yaz tatil tarihi

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. MEB 2025 2026 eğitim öğretim takvimine göre; ilk ara tatil kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise mart ayında başlayacak. Şu an yaz tatili sürecinde olan öğrenciler için ilk ders zili eylül ayında başlayacağı biliniyor. Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci ise şimdi yeni eğitim öğretim yılı için son hazırlıklarını tamamlıyor. Peki; Okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte, ara tatiller ne zaman? İşte 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:26
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        • 1

          Okulların açılacağı tarih belli oldu. MEB takvimi ile okullardaki ara tatil, yaz tatili ve yarı yıl tatili tarihleri duyuruldu. Böylece okulların açılacağı tarih ve ara tatil takvimi de ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2025 2026 takvimi ile okulların açılışı, ara ve yaz tatil tarihi ile ilgili bilgiler…

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

          2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

          1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

          2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

        • 4

          Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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