Elde edilen kârı ise şirketin büyümesi için kullanabilir veya ortaklarına dağıtılabilir. İşte şirketin dağıttığı bu kâra temettü denir. Şirketin hissesine sahip olan tüm ortaklar Midas yatırım hesabında bulundurduğu hisse oranında bu kârdan yararlanır.

Temettü dağıtılıp dağıtılmayacağına, ne kadar ve ne zaman ödeneceğine ise genel kurul toplantılarında karar verilir.