Arsenal- Everton maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlübiyet alan Arsenal 29 puanla 3. sırada yer aldı. Öte Everton çıktığı 14 maçta 3 kez kazanırken 5 beraberlik, 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 15. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 5 maçta ise Arsenal rakibine 4 kez üstünlük sağlarken, 1 maçta Everton'ın galibiyetiyle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Arsenal- Everton maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?