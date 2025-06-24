Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arsen Gürzap: Artık uzun vadeli plan yapmıyorum - Magazin haberleri

        Arsen Gürzap: Artık uzun vadeli plan yapmıyorum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Arsen Gürzap oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yarım saat içinde kaybettik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Arsen Gürzap, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğuydu.

        2023'te eski eşi Can Gürzap’ı kaybeden Arsen Gürzap; "Can hayatı boyunca son derece haysiyetle yaşamış bir kimlikti.

        Bunu onu kaybettiğimiz için söylüyor değilim. Hasta değildi. Bir anda, yarım saat içinde kaybettik. Ben artık uzun zaman dilimleri için planlar yapmıyorum" dedi.

        Can Gürzap, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılması teşhisi konulan Gürzap'a hemen müdahale edilse de kurtarılamayarak 1 Aralık 2023'te 79 yaşında hayatını kaybetti. Can Gürzap'ın cenazesi, Sapanca Kırkpınar'daki aile mezarlığına defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arsen Gürzap
        #Can Gürzap

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Katil balinaların yosun masajı!
        Katil balinaların yosun masajı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Habertürk Anasayfa