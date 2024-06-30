Ariana Grande'ye seri katil Jeffrey Dahmer'ın kurbanının ailesinden tepki
Ariana Grande, seri katil Jeffrey Dahmer'ı; "Hayalindeki akşam yemeği konuğu" diye tanımlamasıyla kurbanlardan Tony Hughes'un ailesinden sert tepki gördü
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Ünlü şarkıcı Ariana Grande, yakın zamanda katıldığı bir programda; "Gençken seri katillere bayıldığını, seri katil Jeffrey Dahmer ile akşam yemeği yemek isteyeceği" itirafında bulunmuştu. Şarkıcı, sunuculara, 1994'te hapis cezasının üçüncü yılında dövülerek öldürülmesine rağmen Dahmer ile hâlâ tanışmak istediğini söyledi.
31 yaşındaki ABD'li şarkıcının sözlerine, Jeffrey Dahmer'ın kurbanı olan Tony Hughes'un ailesi sert tepki gösterdi.
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Tony Hughes'un annesi Shirley Hughes, Ariana Grande'nin açıklamalarından rahatsız olduğunu belirterek; "Bana öyle geliyor ki aklından zoru var. 'Onunla akşam yemeği yemek isterdim' demek hoş ya da komik değil. Ayrıca gençlere söylememeniz gereken bir şey, ki bunu yaptığını söylüyor" dedi.
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ÖZÜR ÇAĞRISI
Tony Hughes'un kız kardeşi de Ariana Grande'nin Jeffrey Dahmer'ı güzellediğini söyleyerek, ünlü şarkıcıyı özür dilemeye çağırdı.
Ariana Grande, kendini savunurken; "Programda biri 'Yaşayan ya da ölmüş herhangi biriyle akşam yemeği yiyebilseydiniz, bu kim olurdu?' dedi. Ben de 'Jeffrey Dahmer epey etkileyici biri' dedim" ifadesini kullandı.
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Jeffrey Dahmer 1978 ila 1991 arasında 17 erkeği öldürmüş, cesetlerini parçalara ayırmıştı.
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Dizide Jeffrey Dahmer'ı Evan Peters canlandırmıştı
Hughes ailesi, Ryan Murphy'nin 'Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi' (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) adlı dizisinde katili canlandıran Evan Peters, Altın Küre kazandığında da benzer şekilde tepki göstermişti.
Tony Hughes'un annesi Shirley Hughes; "Dünyada çok sayıda hasta insan var ve insanların katilleri canlandırarak oyunculuk rolleri kazanması saplantının devam etmesini sağlıyor ve bu da hasta insanların şöhretten beslenmesine yol açıyor. İnsanların bizim trajedimizi alıp para kazanabilmesi utanç verici. Kurbanlar tek bir kuruş bile almadı. Biz bu duyguları her gün yaşıyoruz" demişti.