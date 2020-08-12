BİLAL MEŞE'YLE YAŞADIĞI OLAY

"Bu konuyla ilgili çok kırgınım. Bilal abi, benim evimde olan biriydi. Hayatımda en çok onunla özel röportaj yaptım. Madrid ve Barcelona, benim için takım elbiseli röportaj isterken, onun için şehir merkezlerine gidip atkı açardım. Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ‘Ah bu paranın gözü kör olsun.’ diye manşet attı. Dilimde tüy bitti, üstümde kaldı. Primci dediler. Ne paraymış."