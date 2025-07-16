Arda Turan: Bir saniye bile tereddüt etmedim

Eyüpspor ile geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamladıktan sonra Shakhtar Donetsk'in yolunu tutan teknik direktör Arda Turan, geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "BİR SANİYE BİLE TEREDDÜT ETMEDİM" İspanyol basınından Marca'ya konuşan genç teknik adam, görevi kabul etme sebebini şu sözlerle anlattı: "Bir saniye bile tereddüt etmedim. Buradaki insanlar neredeyse üç yıldır çok zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda, insanların her gün ve her saniye bunu yaşadığı bir yerde nasıl tereddüt edebilirdim ki? Biz buraya insanların hayatına yaptığımız işle biraz da olsa neşe katmak için geldik. Onları futbolumuzla ve elde edeceğimiz başarılarla olabildiğince mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Kalbim ve düşüncelerim her zaman onlarla birlikte."

"AİLEMİZDEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK" Oyuncularına da değinen Turan, ""Elbette olup biten her şeyin bir etkisi var. Sonuçta hayat söz konusu. Ama oyuncularım inanılmaz derecede profesyonel. Ne olursa olsun sahada %100’lerini vermeye çalışıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyorum. Her toplantıda şunu söylüyorum: ‘Futbol önemli ama hayatta ailemizden daha önemli hiçbir şey yok.’ En başından beri onlara hayatlarının her alanında yanlarında olduğumu söyledim." sözlerini sarf etti.

FATİH TERİM SÖZLERİ Son olarak birlikte çalıştığı teknik direktörlerden aldığı özellikleri belirten başarılı çalıştırıcı, "Çalıştığım her teknik direktörden çok şey öğrendim. Savunmada Simeone’nin çözümlerinden ilham alıyorum. Hücumda ise Luis Enrique’den etkilendiğimi söyleyebilirim. Fatih Terim’den de oyuncularla nasıl ilişki kuracağımı ve büyük baskı anlarında nasıl kararlar alacağımı öğrendim. Her teknik direktörün en iyi özelliklerinden ilham alıp kendi versiyonumu yaratmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.