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Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı. Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

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Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı. Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi. Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

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Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı.

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"Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.

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O SÖZLERİ MANŞET OLDU İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan "Real Madrid seni başka bir kulübe kiralayacak mı?" şeklindeki sorulara "Kiralık gitmeyeceğim, burada efsane olmak istiyorum!" şeklinde cevap verdi.

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İspanya'nın tirajlı gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler'in bu sözlerini gazetenin manşetine taşıdı. İşte Marca'nın tam sayfa Arda Güler'e yer verdiği kapağı...

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İmza töreni sonrası genç yıldızla otelde buluşan Marca muhabiri Ricardo Fernandez, 18 yaşındaki milli futbolcumuzla ilgili gözlemlerini ve İspanya'da yarattığı etkiyi yazdı:

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"Arda Güler, gençlerin kendi tarzında, sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya başladı. Real Madrid'in transferini duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Cristiano Ronaldo'nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak en çok beğeni alan tweet oldu. Artık 'Gülermanya'nın başladığına şüphe yok."

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REAL MADRİD'E SOSYAL MEDYA REKORU KIRDIRDI Arda Güler'in transferi Real Madrid'in sosyal medya hesaplarını tam anlamıyla coşturdu. İspanyol kulübü, önceki günden bu yana Twitter'dan genç futbolcuyla ilgili 20'nin üzerinde tweet atarken bu paylaşımların her biri onbinlerce defa retweet edildi ve yüzbinlerce beğeni aldı.

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Real Madrid Kulübü'nün Twitter hesabından önceki gün paylaşılan ve Arda Güler'in formalı fotoğrafın yer aldığı tweet kulübün sosyal medya hesabının en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti. 'WelcomeArda' hashtagiyle paylaşılan tweet dün saat 16.00'ya kadar tam 736 bin 600 beğeni aldı ve Benzema'nın golü sonrası atılan tweetin beğeni sayısını geride bıraktı.

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ANCELOTTI'DEN GELEN TELEFON... Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.

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Arda konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Real Madrid size burada oynama şansını veriyorsa bunu reddetme şansınız imkansız. Luka Modric, bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor. Zinedine Zidane, Guti bu kulüpteki çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum."

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FORMA NUMARASI 24 Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler'in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.

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20 + 10 MİLYON EURO Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

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ANKARA'DAN MADRİD'E UZANAN BİR HİKAYE Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

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Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

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Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

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Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

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Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

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Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid'in kapısını araladı.

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