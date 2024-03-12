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        Haberler Magazin 'Arap Kadri ve Tarzan'ın gösterimi tarihi belirlendi

        'Arap Kadri ve Tarzan'ın gösterimi tarihi belirlendi

        1970 ve 1980'li yılların ünlü karikatürü 'Arap Kadri ve Tarzan'ın film versiyonunun gösterim tarihi belirlendi. Gösterime, 19 Nisan'da girecek olan filmde başrolleri; Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memil ve Zeynep Çamcı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 08:27 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:28
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        • 1

          1970 ve 1980’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı 'Arap Kadri ve Tarzan'ın gösterim tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

        • 2

          Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan’da başrolleri; Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier paylaştı.

        • 3

          ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın yapımcılığını PH7, DMC ve NetD üstlendi. Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı filmi Emre Kavuk yönetti.

        • 4

          Farklı mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, artık dayanılmaz bir hal alan susuzluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun için çözüm arayan 'Tarzan' ile çözüm aramayan 'Arap Kadri' ise liderlik çatışması içindedir. Komik bir karikatür serisine dayanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir yapıdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı bu düzenli yaşama da karşıdır. 'Arap Kadri’nin varlığından haberdar olmadığı kızının ormana gelmesi ve evlilik yolunda ilk adımı atarken babasının yanında olmasını istemesiyle birlikte artık kahramanlarımıza İstanbul yolu gözükür.

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