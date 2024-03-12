'Arap Kadri ve Tarzan'ın gösterimi tarihi belirlendi

Farklı mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, artık dayanılmaz bir hal alan susuzluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun için çözüm arayan 'Tarzan' ile çözüm aramayan 'Arap Kadri' ise liderlik çatışması içindedir. Komik bir karikatür serisine dayanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ın filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir yapıdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı bu düzenli yaşama da karşıdır. 'Arap Kadri’nin varlığından haberdar olmadığı kızının ormana gelmesi ve evlilik yolunda ilk adımı atarken babasının yanında olmasını istemesiyle birlikte artık kahramanlarımıza İstanbul yolu gözükür.