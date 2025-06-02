Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası: 3 yıllık anlaşma sağlandı!
Galatasaray'da gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen'in transferi için Arap basınından bir iddia geldi. Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'daki performansıyla yıldızını yeniden parlatan Victor Osimhen'in transferi için yeni gelişme ortaya çıktı.
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Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
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Al-Riyadh gazetesinden Abdullah Al-Hanyan'ın aktardığı bilgiye göre taraflar şartlarda uzlaştı ve transferin resmiyet kazanması an meselesi.
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Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.
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Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kontratında 75 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.
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Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla takımın şampiyon olmasında büyük katkı sağlamıştı.
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Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkıda bulundu.