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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı? MEB 2025 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı? 2025 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına çok az bir zaman kaldı. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Söz konusu sınavdan önce AÖL 3. Dönem sınav giriş belgesi https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden erişime açılacak. Peki AÖL sınav giriş yerleri yayınlandı mı? 2025 Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:15
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        • 1

          AÖL sınav giriş belgesi sorgulaması üçüncü dönem sınavlarına kısa süre kala araştırılıyor. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek olup her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. İşte AÖL sınav giriş belgesi ve sınav tarihine ilişkin bilgiler

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        • 3

          AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

          1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

          Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

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