AÖL sınav giriş belgesi sorgulaması üçüncü dönem sınavlarına kısa süre kala araştırılıyor. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek olup her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. İşte AÖL sınav giriş belgesi ve sınav tarihine ilişkin bilgiler