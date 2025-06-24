AÖL 3.dönem sınav tarihleri: 2025 Açık Lise giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Lise 3.dönem sınav kayıtlarını tamamlayan adaylar AÖL giriş belgesini alarak sınavlara katılım gösterebilecekler. Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler. Peki 2025 Açık Lise giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve diğer tüm detaylar
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MEB AÖL 3. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturumhâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.