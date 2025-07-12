AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu giriş belgesi yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 20224-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları sona erdi. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler yaz okuluna katılım gösterebilecek. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?
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AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Yaz okulu kayıt süresi 9 Temmuz'da sona erdi. Öğrenciler sınav için ÖBS sistemi üzerinde yer alan ''sınav merkezi tercihi'' sekmesinden 4 Temmuz 'a kadar sınav merkezlerini güncelleyebildi. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF Yaz okulu sınav giriş belgeleri de henüz açıklanmadı.
Öğrenciler sınav için ÖBS sistemi üzerinde yer alan ''sınav merkezi tercihi'' sekmesinden 4 Temmuz 'a kadar sınav merkezlerini güncelleyebiliyor.
DERS SEÇİM SÜRECİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, ders seçimi yapan öğrencilerin bu aşamada doğru adımları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Yaz okulu ders seçimi, üç ana aşamadan oluşuyor ve her aşamanın eksiksiz tamamlanması gerekiyor.
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