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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zabıta meslektaşını bıçaklayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!

        Antalya'da, zabıta olan meslektaşı 60 yaşındaki İsmail Kanmaz'ı, sokakta defalarca bıçaklayıp öldüren ve "akıl sağlığının yerinde olmadığını" iddia eden 36 yaşındaki Erdal Vuran karar duruşmasına çıktı. İşte verilen ceza...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:01
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        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de, 27 Şubat 2024'te büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı zabıta Erdal Vuran'ın (36) bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz (60) hayatını kaybetmişti.

        DEHŞET KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Erdal Vuran'ın akıl sağlığı yerinde çıktı.
        Erdal Vuran'ın akıl sağlığı yerinde çıktı.

        AA'daki habere göre, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

        Hayatını kaybeden İsmail Kanmaz, 7 bıçak darbesi almıştı..
        Hayatını kaybeden İsmail Kanmaz, 7 bıçak darbesi almıştı..

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) öldüren tutuklu sanık Erdal Vuran (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        "AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL" DEDİ

        Söz verilen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Hakkında beraat kararı verilmesini isteyen sanık, "Pişmanım" dedi.

        İNDİRİMSİZ 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS ALDI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Vuran'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

        "TOPLUM VİCDANINI RAHATLATTI"

        Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere, iddianame ve mütalaa doğrultusunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini belirtti. Verilen cezanın, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlattığını belirten Bannıoğlu, şunları kaydetti:

        "MAHKEME İNANDIRICI BULMADI"

        "Sanık, ilk beyanlarında daha önce adliyeye geldiğini, savcılarla görüştüğünü, hatta oda numaralarına kadar bildiğini, koridorları ayrıntılı şekilde tarif edebildiğini söyledi. Ayrıca cinayetten önce bir hastaneye giderek psikologdan kendisine ilaç yazdırmak istediğini belirtti. Bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasının gerçekçi olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ettik. Bu kadar ayrıntıyı ezberleyebilen bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyorduk. Adli Tıp da aynı kanaate vardı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme ise sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı."

        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
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        #Antalya
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