"BİZİM DE OBALARIMIZ VAR"

Aksu ilçesinden obalara geldiklerini anlatan Enis Öztürk, “Bu yıl ilk kez geliyoruz. Daha önceleri Konyaaltı ve Lara’daki obalarda kalmıştık, oradan bir alışkanlığımız var. Bu sene de artık Kumköy obalara yerleştik. Bayramda buradayız. Kurbanımızı da keseceğiz. Etrafımızdaki otellerde konaklayanların paraları varsa, bizim de obalarımız var. Tatilimizi bu şekilde tüm aile bireyleriyle yapıyoruz. Akrabalarımız da gelir herkes faydalanır” diye konuştu.