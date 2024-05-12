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        Haberler Gündem Güncel Anneler Günü'nde vahşet: Toprağa gömülü halde bulundu

        Anneler Günü'nde vahşet: Toprağa gömülü halde bulundu

        Elazığ'da 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi 25 yaşındaki kadın, Anneler Günü'nde toprağa gömülü öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:09
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          Elazığ'da 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayıs sabahı evden çıktı.

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          Akşam saatlerinde genç kadının telefonunun saatlerce kapalı olmasından ve eve dönmemesinden şüphelenen aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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          Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          İHA'nın haberine göre, soruşturmada çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

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          7 YAŞINDAKİ KIZININ MORG ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEYDEN HABERSİZ ANLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

          Dilara Günana'nın 7 yaşındaki kızının ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde oynadığı anlar görenlerin yüreğini dağladı.

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          "TORUNUM BANA EMANET"

          Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, "Bir an önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim" dedi.

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          "YAPAN KİŞİLER BELLİDİR"

          Kayıp kardeşinin ölü olarak bulunduğunu aktaran ağabeyi Sidar Günana ise "Yapan kişiler bellidir. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Benim kardeşim anneler gününde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

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