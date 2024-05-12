Anneler Günü'nde vahşet: Toprağa gömülü halde bulundu

"TORUNUM BANA EMANET"

Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, "Bir an önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim" dedi.