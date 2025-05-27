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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı! | Son dakika haberleri

        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!

        Şırnak'ta, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi 54 yaşındaki Azime Aytaş ile kız kardeşleri 26 yaşındaki Nesrin ve Sibel'i kaybeden 27 yaşındaki Ceylan Aytaş da kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:18
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        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
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        Şırnak'ta yürekleri yakan kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi.

        ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre M.A.'nın kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE VE İKİ KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Anne Azime Aytaş, 54 yaşındaydı.
        Anne Azime Aytaş, 54 yaşındaydı.

        Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

        Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

        CEYLAN DA HAYATINI KAYBETTİ

        Nesrin (solda), Sibel (ortada) ve Ceylan Aytaş (sağda).
        Nesrin (solda), Sibel (ortada) ve Ceylan Aytaş (sağda).

        Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti.

        Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
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