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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak ve Bingöl'de şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!

        Şırnak'ta, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Öte yandan Bingöl Karlıova'da Esra Edis idaresindeki otomobilin şarampole devrildiği kazada eşi 40 yaşındaki Anıl Edis yaşamını yitirdi. Kazada Esra Edis ile 1 yaşındaki oğlu yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:41
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        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
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        Şırnak'ta kaza, sabah saatlerinde, Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsü Mehmet Aytaş'ın (61) kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ

        AA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

        2 KADIN YARALININ DURUMU AĞIR

        Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ceylan Aytaş (27) ve Leyla Aytaş'ın (29) hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü Aytaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        BİR ŞARAMPOL FACİASI DAHA

        DHA'daki habere göre de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde Esra Edis (31) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü, eşi Anıl (40) ve 1 yaşındaki bebekleri Metehan yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anıl Edis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        #şırnak
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