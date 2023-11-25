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        Haberler Gündem Ankara'da çıkan komşu kavgasında 1 ölü 5 yaralı

        Ankara'da çıkan komşu kavgasında 1 ölü 5 yaralı

        Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Sancaktepe mahallesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.11.2023 - 21:51 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:18
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        Ankara'da yine komşu kavgası: 1 ölü
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        Başkent Ankara'da bir komşu kavgası daha yaşandı. Keçiören Sancaktepe mahallesinde bina içerisinde silahlı kavga olayı ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T., Z.T., M.T., H.T., K.T. ve, F.Ö. isimli şahısların yaralı olduklarını tespit etti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan K.T. isimli şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Yaşanan olay ile ilgili ekiplerin yaptıkları araştırmalar sonucunda; olayın aynı binada ikamet eden şahıslar arasında meydana geldiği, şüpheli R.C.Ö. İsimli şahsın ruhsatsız tabanca ile şahısları yaralayarak suç unsuru tabancayı olay yerinde bırakıp üzerine kayıtlı motosikletle kaçtığı tespit edildi.

        Şüpheli R.C.Ö. İsimli şahsı yakalamak üzere ekiplerin çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Keçiören
        #Komşu kavgası
        #haberler
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