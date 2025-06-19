Anıl Altan'dan, Nilsu Berfin Aktaş açıklaması

Anıl Altan ile 2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını doğrulamıştı. Pelin Akil; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" demişti.

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Anıl Altan'ın adı, meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş ile anıldı. Oyuncu, çıkan aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi. Altan; "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" dedi.

Nilsu Berfin Aktaş, sezonun yorgunluğunu Göcek'te tekne tatili yaparak atmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Anıl Altan, boşanma haberleriyle ilgili de; "Pelin, gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" diye konuştu.