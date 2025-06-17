Pelin Akil, moral arıyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kısa bir süre önce 8 yıllık eşi Anıl Altan ile boşanma aşamasında olduklarını açıklayan oyuncu Pelin Akil, ikiz kızlarıyla birlikte Bodrum'da moral tatili yapıyor.

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Sabah saatlerinde kızlarıyla birlikte Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülenen Pelin Akil, kısa bir süre güneşlendikten sonra kızlarının ısrarlarına dayanamayıp denize girdi.