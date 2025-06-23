Migreni kontrol altına almak mümkün! Hayat kalitenizi düşüren migrenle mücadelede nelere dikkat etmelisiniz?

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MİGREN NEDİR?

Migren, dünya genelinde en yaygın görülen nörolojik rahatsızlıklardan biridir. Toplumun büyük bir kısmı hayatının bir döneminde baş ağrısı şikâyeti yaşamaktadır. Baş ağrıları temel olarak ikiye ayrılır: primer (birincil) ve sekonder (ikincil). Genellikle karşılaşılan baş ağrıları primer tiptedir. En sık görülen primer baş ağrısı türü gerilim tipi baş ağrısı olurken, bunu migren izlemektedir.

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Migren; nörolojik, sindirim sistemi ve otonom sinir sisteminde çeşitli değişimlerin eşlik ettiği, karmaşık yapılı bir birincil baş ağrısı türüdür.

UYARI: Migren tedavisi, kişinin yaşam tarzı ve tetikleyicilere karşı duyarlılığına göre değişkenlik gösterir. Herhangi bir belirti durumunda mutlaka bir uzman doktora başvurmalısınız.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren atakları sırasında kişiler farklı belirtiler yaşayabilir ve bu semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Aynı kişide bile her atak farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Migrenin en yaygın belirtileri şunlardır:

- Işık, ses ve kokuya karşı hassasiyet - Gözlerde yaşarma (tek veya çift taraflı) - İştah kaybı - Halsizlik ve yorgunluk - Sık idrara çıkma - Göğüste baskı veya ağrı - Burun tıkanıklığı veya akıntısı - El, kol, bacaklarda titreme REKLAM - Baş dönmesi - Görme bozuklukları (bulanıklık, çift görme, geçici görme kaybı) - Mide bulantısı ve kusma - Yutma güçlüğü - Kabızlık veya ishal - Çarpıntı hissi (taşikardi) - Geçici işitme kaybı - Koordinasyon eksikliği - Sürekli geğirme - Uyku bozuklukları - Kilo kaybı - Nefes alma güçlüğü - Uyuşma ve hissizlik MİGREN TANISI NASIL KONUR? Migren tanısı, uzman bir hekim tarafından hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesiyle konur. Tanı konurken Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'nin belirlediği kriterler dikkate alınır: - Son 6 ayda en az 5 migren atağı yaşanmış olması

REKLAM - Baş ağrılarının 4 ila 72 saat sürmesi - Ağrının orta ya da şiddetli olması - Tek taraflı ağrı görülmesi - Fiziksel aktiviteyle ağrının kötüleşmesi - Zonklayıcı (pulsatil) tarzda ağrı - Mide bulantısı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti - Başka bir hastalıkla ilişkili olmaması MİGRENİ NELER TETİKLER? Migren ataklarını tetikleyebilecek pek çok faktör vardır ve bu faktörler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En yaygın tetikleyiciler şu şekildedir: - Adet dönemi - Stres ve açlık - Hava değişiklikleri - Duman veya yoğun kokulara maruz kalmak - Uyku düzensizlikleri - Öğün atlamak - Gürültülü ortamlar - Yanıp sönen ışıklar REKLAM Bazı katkı maddeleri ve gıdalar: - Monosodyum glutamat ve histamin içeren yiyecekler - Sosis, şarküteri ürünleri - Şarap ve bazı peynir türleri - Çikolata, sarımsak, kabuklu çerezler

- Tatlandırıcılar, gıda boyaları - Turunçgiller, turşu, sirke - Kafeinli içecekler (çay, kahve, kola) - Yağlı ve kızarmış yiyecekler MİGRENE NE İYİ GELİR? Migren ataklarının şiddetini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için aşağıdaki yöntemler etkili olabilir: 1. ORTAM KOŞULLARINI AYARLAMAK Işık ve sesten uzak, sessiz ve karanlık bir ortam migren ağrısını hafifletir. Özellikle atak esnasında dinlenmek bu açıdan önemlidir. 2. UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEK Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak, kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak migreni önleyebilir. Uyumadan önce rahatlatıcı müzik dinlemek ve elektronik cihazlardan uzak durmak faydalı olacaktır. REKLAM 3. BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DÜZENLEMEK Düzenli beslenmek, öğün atlamamak ve migreni tetikleyebilecek gıdalardan kaçınmak önemlidir. Hangi gıdaların atakları tetiklediğini anlamak için bir yemek günlüğü tutulabilir. 4. FİZİKSEL AKTİVİTE Yüzme, yürüyüş, bisiklet gibi düzenli egzersizler endorfin salınımını artırarak ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Ancak aniden yapılan yoğun egzersizler migreni tetikleyebilir. 5. STRES YÖNETİMİ Stres, migrenin en büyük tetikleyicilerindendir. Nefes egzersizleri, meditasyon, yoga gibi rahatlama teknikleri stresle başa çıkmada etkili olabilir.

6. BİTKİSEL VE DOĞAL YÖNTEMLER - Zencefil ve zerdeçal: Ağrı ve bulantıyı azaltır. - Ihlamur, papatya, rezene çayı: Kasları gevşeterek rahatlama sağlar. - Nane ve lavanta yağı: Baş bölgesine masajla uygulandığında ağrıyı hafifletebilir. - Bitter çikolata, muz, karpuz: Magnezyum ve su içeriği sayesinde migrene iyi gelir. REKLAM - Aloe vera: Baş masajı ile rahatlatıcı etki sağlar. - Veba otu (kel otu): Petasin içeriği sayesinde migren üzerinde olumlu etki gösterebilir. - Chia tohumu: İçeriğindeki omega-3 ve lifler sayesinde genel sağlık ve migren üzerinde faydalıdır. - Fesleğen yağı: Şakaklara uygulandığında ağrıyı hafifletebilir. - Yanlış duruş baş ve boyun kaslarını etkileyerek ağrıları tetikleyebilir. Yoga ve pilates gibi egzersizler duruşunuzu düzeltmenize yardımcı olabilir. Görsel Kaynak: istockphoto