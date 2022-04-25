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Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı - Magazin Haberleri

Amber Heard - Johnny Depp davasında sürpriz gelişme: O iddia yalanlandı

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada, bir kozmetik ürünün gündeme gelmesinin ardından açıklama yapıldı. Mahkemede adı geçen marka, Heard'ün iddiasını çürütmek için paylaşımda bulundu

25.04.2022 - 14:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Johnny Depp (58) ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard'ün (35) birliktelikleri, 2015 yılında nikah masasına ardandan da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzanmıştı. Depp ve Heard, 2017'de boşanmış ve mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. 

  • Bu süreçte kariyerinde düşüşe geçen ünlü aktör, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda kozlarını paylaşmıştı. O davayı kaybeden kişi ise Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı.

  • 100 MİLYON DOLARLIK DAVA

    Ünlü aktör, eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.  

    Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'e karşı 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. İkili, ABD Virginia'da görülen davada özel hayatının bütün ayrıntılarını anlatmak durumunda kalmıştı.

  • Aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için 2016'da ünlü bir markanın kozmetik ürününü kullanmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.

    Amber Heard'ün avukatı, markanın ismini özel olarak belirtmese de makyaj ürününü jüri üyelerine göstermişti.

  • O ÜRÜN 2017'DE PİYASA SÜRÜLDÜ

    Yaşananların ardından marka, resmi TikTok hesabında kısa bir video yayımlandı. Makyaj malzemeleri üreten şirket perşembe günü, Heard'ün iddiasını çürütmek için 15 saniyelik bir video paylaştı.

    Gönderide, "Bunu bizden siz istediniz" ifadesi kullanılırken, kozmetik ürününün 2017'de piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

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