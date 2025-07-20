Alvaro Morata, İtalya yolcusu!
Galatasaray'da Alvaro Morata'nın geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılılarla kiralık sözleşmesi devam eden ve bonservisi Milan'da olan İspanyol golcüye Como talip olmuştu. İtalyan ekibinin, Morata transferi için Galatasaray'dan onay aldığı ve Milan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata ile anlaştı.
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Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan ekibi, Galatasaray'ın 32 yaşındaki İspanyol forveti Alvaro Morata ile bir yılı opsiyonlu dört yıllık anlaşma sağladı.
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Haberin devamında; Morata ile Como'nun 2028 yılına kadar anlaştığı, sözleşmede 2029 yılına kadar geçerli bir yıllık opsiyonun bulunduğu ifade edildi.
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Öte yandan Galatasaray, Milan'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın transferine onay verdi. İspanyol oyuncunun sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi Ocak 2026'da sona eriyor. Milan ve Galatasaray, Morata'nın Como'ya transferi için anlaştı.
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Alvaro Morata, geçen sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.
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