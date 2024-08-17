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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika yükselişte! 18 Ağustos 2024 bugün Cumhuriyet, tam, ata, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika yükselişte! 18 Ağustos 2024 bugün cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra gerilese de kayıplarının bir kısmını yeniden topladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alım satım yapacak olanlar 17 Ağustos bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 2,715 lirayken, çeyrek 4,345 liradan işlem gördü. İşte 18 Ağustos 2024 günü tam, cumhuriyet gram, çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 07:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:58
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