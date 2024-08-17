Altın fiyatları son dakika yükselişte! 18 Ağustos 2024 bugün cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra gerilese de kayıplarının bir kısmını yeniden topladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları alım satım yapacak olanlar 17 Ağustos bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 2,715 lirayken, çeyrek 4,345 liradan işlem gördü. İşte 18 Ağustos 2024 günü tam, cumhuriyet gram, çeyrek altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 1
Son dakika altın fiyatları… Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Altının ons fiyatı 2.499 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 2.715 liraya çıkarak rekor kırdı. Peki 18 Ağustos cumhuriyet, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, 18 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
- 2
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın 2 bin 715 liradan giriş yaparken; 17 Ağustos Cumartesi günü saat 07.24 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 345 TL'den işlem görüyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:2.715,77
Satış: 2.716,70
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.507,31
Satış: 2.508,71
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4,345,23
Satış: 4.441,53
- 6
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 17,380,90
Satış: 17,711,81
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8,663,79
Satış: 8.883,07
CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17,380,90
Satış: 17,711,81
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.285,91
Satış: 2.630,56
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.471,02
Satış: 1.919,59
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17,951,59
Satış: 18,409,14
- 11