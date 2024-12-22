Almanya'da Noel pazarı saldırganı tutuklandı

Magdeburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesinin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 30 Aralık'ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi.

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Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans dün düzenlenen basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullanmıştı.

Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz? Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı Haberi Görüntüle TABİPLER ODASINI TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla saldıran Talib al-Abdulmohsen'in 2013 yılında Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki tabipler odasını tehdit ettiği belirlendi.

Spiegel dergisinin Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Talib al-Abdulmohsen'in tabipler odasıyla diploma denkliğiyle ilgili sorun yaşadığı ifade edildi. Habere göre, Abdulmohsen tabipler odasını telefonla arayarak tehditlerde bulundu. Abdulmohsen tabipler odasını 15 Nisan 2013 tarihinde Boston'daki maratona yapılan saldırıya atıfta bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek eylemlerde bulunmakla tehdit etti.

Tehdidin ardından Abdulmohsen'in evinde arama yapıldı ve elektronik medya cihazları incelendi ancak "gerçek bir saldırı hazırlığı" olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Eylül 2013'te Rostock Bölge Mahkemesi, Abdulmohsen'e suç tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozmak suçundan 900 avro para cezası verdi. Karar sonrası hakimler hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan Abdulmohsen, kendisine bir silah temin edeceğini belirtti.

Abdulmohsen aldığı ceza nedeniyle Federal Başbakanlığa şikayette de bulundu.