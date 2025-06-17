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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı: İran'ın nükleer programı yok edilebilir | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı: İran'ın nükleer programı yok edilebilir

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmaya gücü yetmeyeceğini ifade ederken "İsrail'in bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:18
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        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" dedi.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalara değindi. Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" dedi.

        Merz, İran yönetiminin İsrail'in son birkaç gündür düzenlediği saldırılar nedeniyle zayıfladığını belirterek, "Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.

        Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupalıların diplomatik yardım teklifinin saldırılardan önce olduğu gibi hala geçerli olduğunu aktaran Merz, "Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar olduğu gibi yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır" dedi.

        "İran'ın nükleer programı tamamen yok edilebilir"

        Merz, İran'ın taviz vermemesi halinde nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini belirterek, "İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD'lilerin elinde var" dedi.

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