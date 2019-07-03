Kemal Sunal’ın halkı hiçbir zaman yanıltmadığını aktaran Gül Sunal, "Ben geçen 19 yılı hiç hatırlamıyorum. Sanki dün gibi. Tabii çok ağır geçti. Babalarına düşkün iki çocukla birlikte zor bir süreç geçirdik. Hayata hep güzel gözlerle bakmak gibi huyu vardı. Biz de onu yaşatmaya çalıştık. Hayatımıza devam etmeye çalıştık, çocuklar tahsillerini yaptılar. Görüyorum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. Bu acımızı hafifletiyor. Bize büyük bir güç veriyor bu sevgi. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamıyla, halktan biri, mütevazi, iyi bir aile babasıydı’’ diyerek duygularını dile getirdi.