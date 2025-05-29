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        Haberler Bilgi Gündem ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ: ALES geç başvuruları başladı! ÖSYM ile 2025 ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 ALES/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/2) 6 Temmuz'da düzenlenecek. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için AGS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, ALES/2 geç başvuruları 29 Mayıs Perşembe günü alınacak ve başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 08:25 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:03
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        • 1

          Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/2) geç başvuruları 29 Mayıs Perşembe bugün alınacak. Peki, 2025 ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2025 ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) geç başvuru tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2025 ALES/2 geç başvuruları, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak.

        • 3

          2025 ALES/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          ALES geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

          ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir. Buna göre ALES/2 geç başvuru ücreti 1.275 TL olacak.

          Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

          Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

          ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 ALES/2 NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

          Sınava giren adaylar, sonuçlarını 25 Temmuz 2025 tarihinde öğrenebilecekler.

        • 6

          2025 ALES TAKVİMİ

          ALES/3

          Başvuru tarihi: 7-14 Ekim

          Sınav tarihi: 23 Kasım

          Sonuç tarihi: 12 Aralık

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