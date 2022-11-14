SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği ve aynı zamanda filmin yönetmeni Joel Souza'nın da yaralandığı set kazası hakkında 2021'den bu yana soruşturma yürütülüyor.

New Mexico eyaletindeki sette 21 Ekim 2021'de meydana gelen kaza sonrası Hutchins'in ailesi, filmin hem başrolü hem de yapımcısı olan Baldwin ve diğer yapımcılara dava açtı. Ancak taraflar içeriği açıklanmayan bir anlaşma yaptı. Yine de ünlü aktörün yargı süreci devam ediyor.

Yapılan adli tıp incelemesinde olayın kaza olduğu sonucuna varılmıştı.