Al-Shabab'tan Fatih Terim'e veda!

Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'e veda etti.

Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, "Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi." ifadeleri kullanıldı."

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يمرّ العديد من المدربين على الفريق، لكن قلّة منهم يتركون أثرًا يتجاوز حدود الملعب، فاتح كان مثالًا نموذجيًا للمدرب الذي يترك أثرًا طيّبًا في حضوره وأخلاقه.



شكرًا للإمبراطور @fatihterim على بصمته الجميلة

ستبقى ليثًا، وفردًا من العائلة 🤍🦁 pic.twitter.com/TE0hujXD6g — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 7, 2025