Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile içi kavgada cinayet! Baba ve ağabey gözaltında! | Son dakika haberleri

        Aile içi kavgada cinayet! Baba ve ağabey gözaltında!

        Gaziantep'te aile içerisinde meydana gelen kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda tabanca ile vurulan 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki hayatını kaybederken, katil zanlısı olarak ağabey ile baba gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile içi kavgada cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde aile içi kavga sırasında tabanca ile vurulan 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey ve baba gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI

        Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında ağabey, yanında bulundurduğu tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı.

        Kurşunlarına hedefi olan ve olay sonrası Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tiryaki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        AĞABEY VE BABA GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası katil zanlısı olarak ağabey H.T. ile baba M.T. gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        Arkadaş ortamında sohbet ediyorlardı... Kurşun yağmuru!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Habertürk Anasayfa