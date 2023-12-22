Ahşap işlemeli 150 yıllık köy odalarında buluşma geleneği sürdürülüyor

"YAZIN ÇOK YOĞUN OLUYOR"

Tavanları cevizden el işçiliği ile yapılan odalarını köy dışından görmek için gelenlerin de olduğunu aktaran Şenel, "Yazın çok yoğun oluyor. İl dışından burayı merak edenler geliyor ve biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden Allah razı olsun, köyümüze böyle güzel eserler bıraktılar" dedi.