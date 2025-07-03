Ahmed Şara Suriye'nin birliğini vurguladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da bulunan Halk Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre; Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeni armasını tanıtırken, Suriye'nin birliğine vurguda bulundu.

REKLAM advertisement1

Armada, Suriye illerini temsil eden ve 14 tüyü bulunan şahin yer alıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı "Bugün ortaya koyduğumuz kimlik, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen Suriye'yi ifade ediyor." şeklinde konuşurken, Suriye'nin kültürel çeşitliliğin bir bölünme değil zenginlik kaynağı olduğunu işaret etti.

Şara, insanlığın başlangıcında ortaya çıkan ilk başkentin Şam olduğunu ifade ederken, Şam'ın tarihteki yerini işaret etti.

Düşüş döneminin geride kaldığını, yükseliş döneminin başladığını dile getirirken Şara, sabrın sonunda zaferin geldiğini bildirdi.

ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı Haberi Görüntüle

REKLAM

*Fotoğraf: AA, İzettin Kasım