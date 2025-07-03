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        Haberler Dünya Ahmed Şara Suriye'nin birliğini vurguladı | Dış Haberler

        Ahmed Şara Suriye'nin birliğini vurguladı

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin birliğini vurgularken, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmediklerini ifade etti. Şara ayrıca, Suriye'nin yeni armasını tanıttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 23:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 01:10
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        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
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        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da bulunan Halk Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

        Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre; Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeni armasını tanıtırken, Suriye'nin birliğine vurguda bulundu.

        Armada, Suriye illerini temsil eden ve 14 tüyü bulunan şahin yer alıyor.

        Suriye Cumhurbaşkanı "Bugün ortaya koyduğumuz kimlik, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen Suriye'yi ifade ediyor." şeklinde konuşurken, Suriye'nin kültürel çeşitliliğin bir bölünme değil zenginlik kaynağı olduğunu işaret etti.

        Şara, insanlığın başlangıcında ortaya çıkan ilk başkentin Şam olduğunu ifade ederken, Şam'ın tarihteki yerini işaret etti.

        Düşüş döneminin geride kaldığını, yükseliş döneminin başladığını dile getirirken Şara, sabrın sonunda zaferin geldiğini bildirdi.

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        *Fotoğraf: AA, İzettin Kasım

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