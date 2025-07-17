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        Haberler Gündem Afyonkarahisar’da yolcu midibüsü ile TIR çarpıştı: 7 yaralı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar’da yolcu midibüsü ile TIR çarpıştı: 7 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu midibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:23
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        Yolcu midibüsü ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi.

        Ahmet Şapcı yönetimindeki Çay Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü, kavşağa girdiği sırada karşı yönden gelen H.D. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada midibüs şoförü ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 1'i çocuk ve 6 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, daha sonra tek şerit halinde geçişlere izin verildi.

        Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, "Kaza haberini alır almaz olay yerine geldik. Çok şükür can kaybımız yok. Yaralıların durumları iyi. Aracımız biraz hasarlı. Kazanın nedeni araştırılacak. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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