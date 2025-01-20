Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

        Afyonkarahisar Sandıklı'da fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp gölete düşen arkadaşını kurtarmak isteyen iki kişi suya atladı. Durumu gören vatandaşlar iki kişiyi kurtarırken, bir kişi arkadaşını kurtarmak için girdiği gölette can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 07:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaplıca tatili için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

        Buradaki baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirmeye başladı. İddiaya göre arkadaşlardan F.A, gölet kıyısına geçip fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp suya düştü.

        GÖLETE DÜŞEN ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADILAR

        R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı.

        1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 KİŞİ KURTARILDI

        R.İ'nin gözden kaybolması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; botla gölete giren AFAD ekipleri, bir süre sonra R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

        Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #afyonkarahisar
        #haberler
        #Sandıklı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Habertürk Anasayfa