Afyonkarahisar'da gölete düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Kaplıca tatili için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

Buradaki baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirmeye başladı. İddiaya göre arkadaşlardan F.A, gölet kıyısına geçip fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp suya düştü.

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GÖLETE DÜŞEN ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADILAR

R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı.

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R.İ'nin gözden kaybolması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; botla gölete giren AFAD ekipleri, bir süre sonra R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.