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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına Danimarkalı hakem! - Fenerbahçe Haberleri

        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına Danimarkalı hakem!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:32
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        ADS-Fenerbahçe maçına Danimarkalı VAR!
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak.

        Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

        Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

        Danimarkalı hakem, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.

        Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının VAR'ı Macar hakem Tamas Bugnar, Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin VAR'ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.

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