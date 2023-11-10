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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar? ADS FB maçı ne zaman ve saat kaçta? - Fenerbahçe Haberleri

        Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadelede iki takım da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanının günü, saati ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:08
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        • 1

          Adana Demirspor Fenerbahçe maçı için şimdiden geri sayım başlamış durumda. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında bu sezon evinde tüm maçlarını kazanan Adana Demirspor ile deplasmandaki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İşte, merakla beklenen mücadeleye dair bilgiler...

        • 2

          ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Adana Demirspor Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

        • 3

          ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          MARATON ALT 118 : ₺1.307,00
          KAPALI ALT 103-104 / MARATON ALT 117-119 : ₺1.118,00
          MARATON ALT 116-120 : ₺1.023,00
          KAPALI ALT 102-105 / MARATON ALT 115-121 : ₺928,00
          GÜNEY BALKON : ₺663,00
          BATI KAPALI ÜST : ₺549,00
          MARATON ÜST : ₺549,00
          KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ALT : ₺455,00
          KUZEY-GÜNEY KALE ARKASI ÜST : ₺368,00

          DEPLASMAN TRİBÜNÜ : ₺478,00

        • 4

          ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Adana Demirspor          : Ertaç Özbir; İsmail Çokçalış, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Kévin Rodrigues, Younès Belhanda, B. Ndiaye, A. Zeneli, Yusuf Erdoğan, B. Stambouli, M.Niang

          Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu; Miha Zajc, Miguel Crespo, Dusan Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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