Acun Ilıcalı'dan transfer yasağı açıklaması

"TRANSFER YASAĞI CEZASININ DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevinden ayrıldıktan sonra Hull City ve Maribor takımlarına ayıracak daha çok vakti olduğunu aktaran Ilıcalı, "İyi bir kadromuz var. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra vakit ve enerji olarak daha çok vaktim ve enerjim var. Konsantrasyonum Hull City ve Maribor’da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de İngiltere Federasyonu'na başvurduk. Savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Bu konuda iyi hissediyoruz. Tahminim 2 hafta içerisinde bir cevap gelecek. Kararın değişeceğini düşünüyoruz. Bizimle ilgili problemi olan bir kulüp yok. Bizimle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Ancak böyle bir ceza söz konusu. Değişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.