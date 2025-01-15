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        Haberler Bilgi Ekonomi ABONMAN FİYATLARI 2025: Aylık öğrenci ve tam abonman fiyatları ne kadar oldu? Aylık öğrenci tam akbil kaç TL'ye yükseldi?

        2025 abonman fiyatları: Yüzde 35 zam sonrası aylık öğrenci ve tam abonman kaç TL oldu?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Peki, zam sonrasında aylık öğrenci ve mavi aylık abonman kaç TL'ye yükseldi? İşte, 2025 zamlı abonman fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:05
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınana kararla toplu taşıma araçlarına yüzde 35 zam yapıldı. Zam sonrasında abonman fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, zam sonrasoı aylık öğrenci ve tam akbil ne kadar oldu, kaç liraya yükseldi? İşte, zamlı abonman fiyatları...

        • 2

          AYLIK ÖĞRENCİ KARTI NE KADAR OLDU? 2025 ÖĞRENCİ AKBİLİ FİYATI

          Öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381 TL'ye çıktı.

        • 3

          AYLIK TAM ABONMAN KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

          Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120 TL'ye çıktı.

        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam!
        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam!
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