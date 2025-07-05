Abdullah Toprak'tan bronz madalya
İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Toprak, 65 kiloda bronz madalya elde etti.
Giriş: 05.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:01
Milli sporcu Abdullah Toprak, İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Caorle kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.
Milli güreşçi Abdullah Toprak, Ermeni Arman Musikyan'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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