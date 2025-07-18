Abdullah Gül, Kral Charles ile bir araya geldi | Dış Haberler

Abdullah Gül, Kral Charles ile bir araya geldi | Dış Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, X hesabından Kral Charles ve eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Eşimle birlikte, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına Kral III. Charles’ın katılımıyla iştirak ettik ve Oxford’daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve İslam bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmalar yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaya devam etmektedir.

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Together with my wife, I attended the celebrations for the 40th anniversary of the Oxford Center for Islamic Studies with the attendance of King Charles III and participated in the Board of Trustees meetings in Oxford. The Center has been successfully contributing to the conduct… pic.twitter.com/Lfelo4bRHu — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) July 18, 2025