Abdukodir Khusanov, 50 milyon Euro'ya transfer oluyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov, Manchester City'ye transfer olmaya hazırlanıyor
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RC Lens formasıyla sadece 31 maçta forma giyen genç stoper, sergilediği üstün performansla kısa sürede Avrupa’nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle Manchester City, Khusanov’u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Temmuz 2023’te Belarus temsilcisi Energetik-BGU Minsk’ten 100 bin Euro karşılığında transfer edilen Özbek oyuncu, bonuslarla birlikte toplamda 50 milyon Euro’luk bir paketle Premier League’in yolunu tutmaya hazırlanıyor.
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Fabrizio Romano, City’nin oyuncuyu bu ocak transfer döneminde listesine eklediğini ve bu transfer için ciddi adımlar attığını duyurdu. Khusanov’un kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.
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Sky Sports’un haberine göre, Manchester City, Khusanov için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Lens, bu teklife sıcak bakıyor. 20 yaşındaki stoperin de İngiltere’ye transfer olmak istediği ve City’nin kendisine uzun vadeli bir sözleşme önerdiği ifade edildi.
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Eğer bu transfer gerçekleşirse, Abdukodir Khusanov, Özbek futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak. Daha önce Özbek oyuncu Eldor Shomurodov, 19.6 milyon Euro karşılığında transfer olmuş ve bu rakam rekor olarak kayda geçmişti. Khusanov’un transferiyle bu rekorun kırılması bekleniyor.