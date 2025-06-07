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        Haberler Bilgi Spor ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! TV8 canlı yayın ekranı ile ABD Türkiye maçı canlı izle şifresiz (Milli maç canlı yayın izle kesintisiz)

        ABD Türkiye maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile ABD Türkiye maçı canlı izle şifresiz kesintisiz

        Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam deplasmanda ABD ile karşı karşıya gelecek. Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. ABD Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri Bizim Çocuklar'ın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:45
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık maçı için heyecan dorukta. Bizim Çocuklar, hazırlık maçında bu akşam deplasmanda ABD ile kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlık kapsamında yapılan maç, Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. Ay-yıldızlıların heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler milli maç canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, TV8 canlı yayın linki ile ABD Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          ABD Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 22.40'ta başlayacak.

        • 3

          MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

          Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Müsabakayı Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

        • 4

          ABD TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

          ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang

          TÜRKİYE: Altay, Mert, Merih, Samet, Eren, Kaan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kerem, Barış

        • 5

          ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla ABD Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI | 7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          22:40 ABD - Türkiye / Canlı - Hazırlık Maçı

          00:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          02:00 İşte Benim Stilim

          04:00 Gazete Magazin

        • 7

          TV8 FREKANS BİLGİSİ

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

          TİVİBU

          www.tivibu.com.tr (29. Kanal)

        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
        TV8 canlı yayın ile milli maç izle!
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